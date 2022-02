Liga : la sensation Real Betis et Nabil Fekir marchent sur l'eau

Dixième de Liga en 2019, quinzième en 2020 et sixième en 2021, le Real Betis Balompié a mis du temps à trouver un équilibre, mais semble enfin trouver une continuité depuis le passage de Quique Setién (2017-2019) sur le banc andalou. Les Verdiblancos sont troisièmes après 22 journées et compte 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et 5 sur le FC Barcelone avec un match en plus. Ambitieux, le club sévillan souhaite s'établir dans le haut de tableau et l'arrivée de Manuel Pellegrini à l'été 2020 a remis de l'ordre dans cette équipe. Mettant en place son 4-2-3-1, il a su faire cohabiter les deux maîtres à jouer de cette formation andalouse : Nabil Fekir et Sergio Canales. Après plus d'un an et demi, l'alchimie semble trouvée. Ces deux joueurs qui officient derrière l'attaquant avec Juanmi (qui prend le flanc gauche) permettent d'avoir une belle maîtrise technique et surtout de multiplier les profils efficaces et tranchants. Cette saison, Sergio Canales c'est 6 buts et 8 offrandes en 30 matches tandis que Nabil Fekir compte 7 buts et 7 offrandes en 27 matches. Si on ajoute le prolifique Juanmi (16 buts et 2 offrandes en 26 matches), on obtient un secteur offensif où le danger arrive de partout.

En perte de confiance en début de saison dernière, le buteur Borja Iglesias a doucement remonté la pente et cette saison, il se montre efficace (12 buts et 2 offrandes en 29 matches) malgré un temps réduit. La gestion des buteurs est bien réalisée par Manuel Pellegrini puisque Willian José (8 buts et 5 offrandes en 24 matches) offre une option tout aussi précieuse. Deuxième meilleure attaque de Liga (41 réalisations) derrière le Real Madrid, le Real Betis Balompié se distingue par un véritable élan offensif. Et encore une fois, cela tient beaucoup du duo Canales-Fekir. D'ailleurs, le premier cité n'avait pas hésité sur les louanges envers son partenaire français dans un entretien pour la Cadena Cope : «Fekir est un joueur qui fait la différence, des temps, crée des occasions de nulle part... c'est une star. Il s'est très bien adapté au vestiaire et à la ville. On l'aime beaucoup. C'est l'un des meilleurs joueurs.»

Une dynamique parfaite

Bien dans ses baskets pour sa troisième saison avec le club andalou, Nabil Fekir n'a jamais été aussi performant et se retrouve parmi les meilleurs joueurs du championnat. L'ancien Lyonnais se sent aussi très bien à l'image de sa prolongation récente jusqu'en 2026. Après une récente large victoire contre la Real Sociedad (4-0), le milieu international tricolore (25 capes, 2 buts), il faisait état de son sentiment et de l'état d'esprit du groupe : «je me sentais très bien, avec de bonnes sensations. Nous avons remporté la victoire, c'est le plus important. On a tous un très bon niveau. Je pense que tout le monde va dans le même sens et, quand c'est le cas, c'est plus facile de bien jouer. Les fans nous donnent toujours beaucoup de joie et nous devons continuer comme ça pour eux.» Marchant sur l'eau actuellement, le Betis l'a emporté 4-0 conte Alavès et 4-1 contre l'Espanyol de Barcelone lors des deux derniers matches de Liga et s'est qualifié en demi-finale de Liga après une large victoire 4-0 contre la Real Sociedad. Également qualifié en barrages de Ligue Europa et devant défier le Zenit le 17 février et le 24 février prochain, le Betis Séville est actuellement sur de hauts standards.

Si défensivement cela reste encore perfectible même si la ligne composée d'Hector Bellerin, Marc Bartra, Edgar Gonzalez et Alex Moreno semble tenir la corde. Dans les buts, la gestion est saine avec un turn-over entre le vieillissant, mais toujours performant Claudio Bravo et Rui Silva. Devant défier Villarreal demain à 18h30, le Real Betis Balompié peut encore plus s'affirmer. Unai Emery n'a pas manqué de dresser des louanges à la formation andalouse : «nous allons jouer contre l'équipe la plus en forme de la ligue, avec un entraîneur qui a trouvé le moyen pour son équipe et ses joueurs de se retrouver presque tous à leur meilleure version. Un adversaire dans lequel tout ce que vous voyez est positif, donc c'est un défi. Le Betis grandit dans tous les aspects, la figure de Pellegrini est essentielle, car il a pu créer une équipe et un vestiaire solides. Ils ont grandi et maintenant ils sont réguliers, en plus de bien jouer et gagner, maintenant ils marquent des buts. Ils sont dans un grand moment et nous allons le trouver là-bas. Maintenant, il est difficile de trouver des lacunes dans le jeu du Betis, mais nous devons chercher et éliminer leurs défauts.» Le défi s'annonce grand pour Villarreal et le Real Betis Balompié entend poursuivre sa dynamique folle et s'appuyer sur un Nabil Fekir de gala.