Pronostic Clermont Foot - Paris Saint-Germain, cote et compos probables

Pour l'affiche du samedi soir en Ligue 1, le Clermont Foot accueille le Paris Saint-Germain au stade Gabriel-Montpied dans le cadre de la 31e journée du Championnat. Leader incontestable avec 12 points d'avance sur son dauphin l'Olympique de Marseille, le club de la capitale aura à cœur de prendre le maximum de points possibles pour sceller le sort du championnat avant d'affronter le club phocéen dans un classique qui s'annonce déjà bouillant. Les hommes de Mauricio Pochettino souhaiteront donc enchaîner un second succès après la claque reçue à Monaco (0-3). Du côté du promu, qui joue sa première saison de son histoire dans l'élite, le club auvergnat sera dans l'obligation de prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge afin de mettre fin à sa série de quatre défaites de rang, sa dernière victoire remontant à Marseille en février dernier (3-0).

Pronostic Clermont - Paris Saint-Germain : les 3 meilleurs paris à tenter sur Parions Sport

Pronostic 1 : le PSG gagne 0-4 à Clermont (cote de 6.00)

Pronostic 2 : doublé de Mbappé contre Clermont (cote de 2,90)

Pronostic 3 : victoire de Paris avec trois buts d'écart minimum (cote de 2,80)

Le gros prono : le PSG gagne 0-4 à Clermont (cote de 11.50) chez Parions Sport qui vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1

Si le Paris Saint-Germain n'est plus la seule meilleure attaque du championnat, rejoint par le Stade Rennais lors de la dernière journée, l'attaque du club de la capitale reste la meilleure sur le papier. Avec un Mbappé deuxième buteur et meilleur passeur de L1, un Messi troisième distributeur d'offrandes et un Neymar en confiance (3 buts sur ses 2 derniers matches TCC), nul doute que l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino devrait réaliser un match plein comme à l'aller (victoire 4-0) pour se rapprocher de son 10e sacre en championnat. Dans cette fin de saison où le PSG n'a plus grand-chose à jouer, les stars parisiennes devraient se régaler et passer une belle soirée en Auvergne face à une formation qui n'a gagné que trois fois depuis le début de la saison sur sa pelouse en L1. Et après s'être illustré face au FC Lorient la semaine passée, Paris pourrait donc récidiver face à un autre promu cette saison et lui en passer 4.

Le prono buteur : doublé de Mbappé contre Clermont (cote de 2.80) chez Parions Sport qui vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1

Il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde et l'un des grands favoris au Ballon d'Or : Kylian Mbappé continue de briller dans cette fin de saison pour achever ce qui pourrait être sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Et depuis fin décembre, le champion du monde 2018 brille de mille feux toutes compétitions confondues, que ce soit en club ou en sélection. Depuis la mi-décembre, il a inscrit 19 buts et délivré 7 passes décisives sur ses 18 dernières rencontres avec le PSG, devenant le joueur le plus impliqué sur les buts de son équipe (26) sur cette période. De plus, le Parisien a déjà inscrit 9 doublés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison dont deux sur les deux derniers matches. Alors pourquoi pas le 10e à Clermont ?

Le prono easy : Paris marque sur penalty (cote de 3.50) chez Parions Sport qui vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1

L'arrière-garde des pensionnaires de Gabriel-Montpied semble de plus en frileuse depuis plusieurs, la preuve en est cette série négative des hommes de Pascal Gastien en mars : quatre revers consécutifs, 12 buts encaissés. Un bilan compliqué pour la 18e défense de Ligue 1, ex-axequo avec le FC Metz avant cette 31e journée. De l'autre côté, les Parisiens voudront envoyer un message à ses supporters, mécontents après l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, et cela passera donc par une victoire probante en Auvergne. Et il faut faire confiance à une MNM retrouvée pour faire vivre un véritable calvaire à la défense clermontoise. Et nul doute que les dribbles, accélérations et arabesques du trio Neymar-Messi-Mbappé pourraient pousser les défenseurs de Clermont à la faute. De quoi régaler Kylian Mbappé, l'artilleur en chef des penaltys du côté parisien.

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables de ce Clermont-Paris SG

La composition probable du Clermont Foot signée Pascal Gastien

Djoco - Zedadka, Ogier, Seidu, N'Simba - Berthomier, Magnin, Gastien - Dossou, Bayo, Allevinah

Absents : Hountondji, Rashani, N'Simba (blessés), Samed (suspendu)

Incertains : Hamel, Diaby, Allevinah (blessés)

La composition probable du Paris Saint-Germain signée Mauricio Pochettino

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Danilo, Wijnaldum - Messi, Neymar, Mbappé

Absents : Paredes, Diallo, Gharbi, Herrera, Kurzawa, Draxler, Di Maria (blessés)

Incertains : Verratti, Bernat (reprise)