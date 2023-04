Villarreal : Álex Baena porte plainte contre Federico Valverde !

L’affaire prend une nouvelle tournure. L’ailier espagnol, Álex Baena a dénoncé Federico Valverde à la police, comme l’a annoncé Onda Cer, après l’agression qu’il a subie ce samedi de la part de l’Uruguayen à la fin du match Real Madrid-Villarreal qui avait lieu à Santiago Bernabéu. Le joueur de Villarreal avait la possibilité de porter plainte auprès de la Police, du Comité de la Ligue ou des deux entités. Il a finalement choisi de dénoncer l’événement devant la police. Il l’a fait ce dimanche après-midi dans un commissariat de Castellón.

L’échauffourée entre les deux joueurs passera donc par une procédure pénale et s’éloignera du milieu sportif, il n’y aura ainsi pas de sanction sportive pour Valverde. Pour que cela se produise, Baena devrait dénoncer le joueur uruguayen devant le Comité de la Ligue, qui n’intervient pas d’office dans les cas qui ne sont pas reflétés dans l’acte d’arbitrage. L’incident s’est produit après le match, à côté du bus de Villarreal, sur le parking du Bernabéu, et l’arbitre ne l’a pas vu. Le club de Villarreal a décidé de ne pas porter plainte et a laissé l’affaire entre les mains de son joueur, qu’ils soutiendront dans sa décision.

