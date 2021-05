LdC : le joli message de N'Golo Kanté

Ce samedi, Chelsea a remporté la deuxième Ligue des champions de son histoire en s’imposant 1-0 face à Manchester City. Cette victoire, comme presque toutes les autres dans cette édition 2020-2021, est en partie due à N'Golo Kanté. Le milieu français a été époustouflant en enchaînant les prestations plus monstrueuses les unes que les autres. Il a d’ailleurs été élu homme du match sur la finale ainsi que sur les deux 1/2 finales de Chelsea.

Pour une campagne publicitaire d’Adidas, son sponsor, le Champion du monde 2018 est revenu sur ce sacre. Un rêve pour le milieu de 30 ans. « Quand j’étais plus jeune, je ne me voyais pas être ici dans les plus grands stades devant des millions de personnes. Mais me voilà. J’ai su que c’était possible. La passion, la confiance et la foi m’ont aidé à atteindre ce but. Il y a 10 ans, je regardais ces finales à la télévision. Aujourd’hui, j’aide à les gagner. »