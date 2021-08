OGCN-OM : Steve Mandanda a impressionné

La suite après cette publicité

La LFP a pris mercredi ses premières sanctions, à la suite des incidents lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Le prochain à domicile du Gym se jouera à huis clos, qui aura lieu samedi face à Bordeaux. Du côté de l’OM Pablo Fernandez, préparateur physique, a été suspendu pour avoir asséné un coup-de-poing à un supporter niçois. Si Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier avaient fait le déplacement à Paris, les Marseillais avaient eux décidé de participer par visioconférence. Pablo Longoria, Olivier Grimaldi et Alexandre Mialhe étaient présents, ainsi que Steve Mandanda.

Le capitaine de l’OM a pris la parole, une intervention « au-dessus du lot et même les dirigeants niçois l’ont salué », a déclaré un témoin à La Provence. Le gardien phocéen a souligné que la sécurité des 22 joueurs n’était pas assurée et que les jets de projectiles avait débuté bien avant ceux sur Dimitri Payet. Une version soutenue par l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), ainsi que le syndicat des joueurs qui s’est porté partie civile.