OGCN - OM : la commission de discipline inflige ses premières sanctions

Des images qui ont malheureusement fait le tour du monde. Dimanche soir à l'Allianz Riviera, la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, stoppée par l'arbitre à la 75e minute après un envahissement de terrain notamment, n'a jamais repris. Ou du moins, le match a repris mais avec seulement une équipe sur la pelouse. Car après la bouteille reçue dans son dos (qu'il a renvoyé au public niçois), Dimitri Payet, les Phocéens et les Niçois en sont venus aux mains avec quelques ultras azuréens au milieu.

Face à l'insécurité régnante, le président Pablo Longoria a décidé que son équipe ne reprendrait pas. Résultat, M. Bastien a sifflé la reprise, après plus d'1h30 d'interruption, avec seulement onze niçois sur la pelouse. L'OGC Nice a alors remporté cette partie 1-0, grâce au but de Kasper Dolberg, mais la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel devait bien évidemment étudier tout ça. C'est ce mercredi que celle-ci s'est tenue et les sanctions viennent à l'instant de tomber.

Prochain match à huis clos pour Nice, le préparateur physique de l'OM suspendu

La commission de la discipline a d'abord placé le dossier en instruction, au regard des violences qui sont intervenues durant la soirée. En attendant, deux mesures à titre conservatoire ont été prises. L'Allianz Riviera sera à huis clos lors de la prochaine rencontre du Gym, soit contre Bordeaux samedi prochain, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Côté marseillais, le préparateur physique Pablo Fernandez, qui a asséné un coup de poing à un supporter niçois, est suspendu de banc de touche mais également de ses fonctions.

Le dossier est loin d'être terminé car il sera instruit le mercredi 8 septembre par la commission. C'est à cette date que l'on connaîtra les autres sanctions relatives au comportement des fans de Nice qui ont pénétré sur la pelouse, au comportement des joueurs durant l'affrontement, et au sort final de cette rencontre. Ainsi, le score de 1-0 n'est pour le moment pas comptabilisé par la LFP dans le classement de la Ligue 1. Enfin, la commission a profité de ce rendez-vous pour définir les sanctions après les incidents survenus lors de Montpellier-OM (1ère journée de L1).

Pour rappel, Valentin Rongier avait été atteint par un jet de bouteille de la part de supporters du MHSC. Des personnes avaient été interpellées. La commission avait décidé de «placer le dossier en instruction et de prononcer une fermeture à titre conservatoire des tribunes Corbières et Etang-de-Thau du stade de la Mosson pendant la durée de l’instruction.» Elle sanctionne finalement de trois matches de suspension les deux tribunes fautives, le premier match ayant déjà eu lieu le week-end dernier lors de la réception de Lorient.