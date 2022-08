Mercato : le PSG s'intéresse à Javi Galan

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a plutôt bien avancé sur son mercato, mais on le sait, Luis Campos et ses équipes veulent encore ajouter quelques pièces manquantes à cet effectif de Christophe Galtier. Objectif : doubler tous les postes, avec de la qualité si possible. Pour l'instant, les efforts du Portugais semblent se concentrer sur la défense centrale, où un renfort est encore attendu, dans l'attente de voir ce qui se passera avec Milan Skriniar.

Et ce n'est pas tout. Visiblement, la direction sportive du PSG souhaite enrôler un latéral gauche, alors que l'effectif semble pourtant bien fourni avec Nuno Mendes et Juan Bernat. Layvin Kurzawa lui n'est pas dans les plans du club et les décideurs parisiens veulent s'en débarrasser, comme révélé dans nos colonnes. Selon les informations de DAZN, co-diffuseur de la Liga en Espagne, et de son journaliste Miguel Angel Roman, le club de la capitale est très intéressé par Javi Galan.

Une référence en Espagne

Le média va même jusqu'à dire que le latéral de 27 ans a été proche de rejoindre Paris cet été, mais la situation de Juan Bernat, que le PSG n'a pas réussi à vendre, a bloqué son transfert. Mais les choses peuvent encore bouger d'ici la fin du mercato. D'autres clubs, comme le FC Barcelone et plusieurs cadors anglais, sont aussi sur le coup, et sa clause libératoire assez abordable - 18 millions d'euros - en fait un objectif plutôt raisonnable.

Du haut de ses 27 ans, Galan n'est pas forcément connu du grand public, mais les amateurs de Liga savent qu'il fait partie des références à son poste en Espagne depuis cette belle saison 2020/2021 avec Huesca. Joueur au profil résolument offensif et plutôt à l'aise dans les derniers mètres adverses, il serait une alternative intéressante pour faire souffler Mendes. Nul doute que dans ce dossier, la présence de Luis Campos, qui travaille aussi pour le Celta, sera décisive...