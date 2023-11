Norvège : Erling Haaland met Manchester City en état d’alerte

Manchester City tremble à l’idée de se passer des services d’Erling Haaland pour les semaines à venir. Remplaçant surprise au coup d’envoi, le buteur du club mancunien est entré en seconde période à l’occasion du duel 100 % scandinave entre la Norvège et les Îles Féroé comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024. En fin de partie, le Cyborg a eu l’opportunité de porter le score à trois buts à zéro en faveur de son équipe mais semblait trop court pour reprendre un centre tenu au second poteau de son partenaire.

À l’issue de cette action, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est resté au sol, se plaignant au niveau de la cheville après s’être coincé le pied dans une pelouse en piteux état. S’il a été rapidement pris en charge par les médecins de la sélection norvégienne, le numéro 9 des Drillos a pu poursuivre la rencontre jusqu’au coup de sifflet final. En marge de cette confrontation remportée par la Norvège (2-0), le médecin de l’équipe nordique, Ola Sand, s’est prononcé sur l’état de santé du joueur de 23 ans. «C’est plus ou moins ce qui lui est arrivé contre Bournemouth il y a une semaine et demie. Erling Haaland souffre d’une légère entorse de la cheville dans une zone un peu vulnérable. Cela fait très mal sur le coup mais la douleur disparaît rapidement. Nous verrons comment il se sent demain», a-t-il déclaré sur TV2 avant d’indiquer avoir informé le club anglais de sa blessure. Sa présence face à l’Ecosse, dimanche, demeure incertaine…