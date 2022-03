Lewandowski s'agace du manque de reconnaissance du Bayern

Robert Lewandowski a encore une fois été l'artisan de la victoire du Bayern Munich, face à Salzbourg cette fois (7-1). Le Polonais a provoqué deux penalties qu'il a ensuite lui-même transformé, inscrit un troisième but et délivré une passe décisive. Le Bavarois a été fidèle à ses standards de la saison puisqu'il a déjà inscrit 42 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. Tout simplement stratosphérique.

Cependant le Polonais arrive en fin de contrat en juin 2023, ce qui signifie qu'il ne lui restera plus qu'une saison au Bayern à l'issue de l'exercice en cours, et son club ne lui a toujours pas communiqué ses envies de prolonger l'aventure ensemble. La situation irriterait l'ancien buteur de Dortmund et inquièterait également les médias allemands, à l'heure où un intérêt de Manchester United pour "Lewangoalski" est évoqué par AS.