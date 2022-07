Amical : le RC Lens s'impose sur le fil face à Rodez

Après un match nul concédé face au Paris FC et une large victoire face au voisin Valenciennes, le Racing Club de Lens poursuit sa préparation dans le sud de la France avec deux rencontres au programme ce samedi. Le premier duel s'est joué ce matin face au Rodez Aveyron Football, 17e de Ligue 2 la saison passée.

Dans un match disputé en deux périodes de 30 minutes, les Sang et Or se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce au seul but de Simon Banza en fin de première période (30+1e). Les hommes de Franck Haise affronteront le Clermont Foot 63 plus tard dans l'après-midi (16h).