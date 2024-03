Vidéo : le coup de canon de Marcus Rashford contre Manchester City

Le derby de Manchester est parti sur les chapeaux de roues. Ce dimanche, Manchester City accueillait son éternel rival à l’Etihad Stadium avec l’ambition de l’emporter pour mettre la pression sur Liverpool. En face, Manchester United entendait jouer un mauvais tour à son adversaire pour rester au contact des places européennes. Si les Skyblues ont semblé maitriser cette partie au regard du premier quart d’heure, c’est finalement les Red Devils qui ont pris les commandes grâce à un éclair de génie de Marcus Rashford.

Résistant au repli de Walker, Bruno Fernandes pivotait et servait l’Anglais. Lancé plein axe, Marcus Rashford déclenchait une frappe terrible et venait crucifier Ederson dès la 8e minute de jeu, bien aidé par la transversale (0-1). Ainsi, l’attaquant mancunien ouvrait le score et inscrivait par la même occasion son sixième but de la saison.