Ajax : Sergiño Dest se rapproche du Bayern

Dans le dossier Sergiño Dest, tout portait à croire qu'on allait assister à une course entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Et les dernières informations du média néerlandais AD sont plutôt favorables au champion d'Europe en titre. Le latéral américain de 19 ans serait ainsi proche de s'engager avec l'écurie bavaroise.

Les deux clubs se rapprochent ainsi d'un accord, alors que l'écart entre ce que propose le Bayern et ce que demande l'Ajax se réduirait considérablement. Le principal intéressé serait lui favorable à un départ en direction de Munich, et compte de toute manière faire ses valises lors de ce mercato estival. Le transfert pourrait prendre forme dans les prochains jours.