LdC : Lille accroche la Juventus et impressionne encore !

Battu par le Sporting CP (2-0), Lille avait mal débuté sa saison 2024/2025 en Ligue des Champions. Mais les Dogues ont bien réagi depuis en s’offrant deux exploits de taille face au Real Madrid (1-0) et à l’Atlético de Madrid (3-1). Pas rassasiés, les hommes de Bruno Genesio rencontraient d’ailleurs un autre géant européen avec la Juventus. Les Turinois avaient débuté parfaitement contre le PSV Eindhoven (3-1) puis le RB Leipzig (3-2), mais restaient sur un raté contre Stuttgart (1-0). Deux équipes à 6 points après 3 journées et qui pouvaient quasiment assurer leur qualification en cas de victoire. Pour ce match, les Nordistes s’établissaient en 4-2-3-1 avec un milieu de terrain composé de Bouaddi et André tandis que David était soutenu devant par Sahraoui, Gomes et Zhegrova. En face, les Turinois étaient alignés en 4-2-3-1 avec Kalulu et Thuram sur le terrain. Devant, Conceiçao, Koopmeiners et Yildiz accompagnaient Vlahovic. Rapidement, Lille essaye de gêner le jeu turinois avec un fort pressing tandis que les Piémontais mettaient le pied sur le ballon. Cambiaso lançait les hostilités avec une frappe lointaine (9e) puis Vlahovic se mettait en évidence. Sur un joli service de Yildiz, le Serbe manquait le cadre (14e). Les Lillois reculaient dangereusement et allaient se faire punir. Bien trouvé par un centre de Vlahovic, Koopmeiners allait ajuster Chevalier, mais le milieu offensif néerlandais était logiquement sanctionné pour une position de hors-jeu et son but était refusé (24e). Lille s’en sortait très bien et aller en profiter pour aller chercher l’ouverture du score. Zhegrova mettait sur orbite David dans le dos de Cabal. Le Canadien ne tremblait pas pour ajuster Di Gregorio d’un tir croisé (1-0, 27e).

Une efficacité maximale pour Lille qui allait subir la révolte turinoise. Tout d’abord Vlahovic allait prendre sa chance d’une sublime reprise de volée, mais Chevalier repoussait idéalement (34e). Puis juste avant la pause, Koopmeiners se voyait encore refuser un but pour une position de hors-jeu de Yildiz (41e). Le Turc allait de nouveau trouver Koopmeiners qui n’arrivait pas à ajuster la mire (44e). Au retour des vestiaires, Chevalier allait encore dégoûter les Bianconeri. Le portier français enchaînait des parades devant Thuram puis Yildiz (54e). Mais finalement, André allait accrocher Conceiçao dans la surface (58e) et Vlahovic ne loupait pas le penalty pour remettre les deux formations à égalité (1-1, 60e). Lille souffrait et Yildiz manquait d’accrocher le cadre sur un centre (66e). Zhegrova allait ensuite prendre sa chance, mais Di Gregorio repoussait idéalement (78e). La fin de match offrait un réel combat de boxe, mais les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1. Un bon résultat pour Lille et la Juventus qui sont respectivement à la 12e et 10e place au classement.