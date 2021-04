Borussia Dortmund : Pep Guardiola ironise sur l'âge de Jude Bellingham

Arrivé l'été dernier au Borussia Dortmund, Jude Bellingham s'est rapidement fait un nom. Lors de la double confrontation contre Manchester City en quarts de finale de Ligue des Champions, le jeune milieu anglais en a impressionné plus d'un, à commencer par Pep Guardiola. Après la qualification mercredi soir, l'entraîneur espagnol a fait l'éloge du prodige de 17 ans, ironisant ainsi sur son âge.

«Je n'arrive pas à le croire, peut-être que c'est un menteur ! Il est tellement bon pour ses 17 ans. C'est un joueur fantastique. À un moment donné, il n'a pas reçu le ballon de la part des défenseurs centraux et il leur a crié dessus et l'a exigé. À 17 ans, cela signifie beaucoup. (...) J'ai parlé à son entraîneur et il m'a dit : "ce que vous avez vu lors de ces deux matchs, c'est comme toutes les séances d'entraînement"», a déclaré le coach des Citizens.