Dortmund : Youssoufa Moukoko explique les raisons de sa prolongation

Courtisé par les plus grandes écuries d’Europe, Youssoufa Moukoko (18 ans) a mis fin au suspense ce samedi puisque le Borussia Dortmund a annoncé sa prolongation jusqu’en 2026. Pour rappel, le jeune élément arrivait à la fin de son contrat au mois de juin prochain, renforçant toutes les spéculations de ces derniers temps. Mais sur le site du BVB, le jeune joueur allemand a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prolonger.

«Ce n’est un secret pour personne que je me sens bien au BVB. J’ai joué dans les équipes de jeunes, j’ai fait mes premiers pas dans le football professionnel ici et maintenant, je suis prêt à franchir la prochaine étape de mon développement avec le club. Je sens la confiance du staff technique et j’ai ici un environnement dans lequel je peux parfaitement m’épanouir. Bien sûr j’ai été honoré par l’intérêt des autres clubs, mais finalement, c’est une décision de cœur. Les supporters m’ont toujours soutenu et je veux leur rendre quelque chose, ainsi qu’au club», a-t-il assuré.

Youssoufa Moukoko prolonge avec le Borussia Dortmund !