Youssoufa Moukoko prolonge avec le Borussia Dortmund !

C’est la fin d’un long feuilleton. Après des mois de négociations et de rumeurs de départ, Youssoufa Moukoko a finalement prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2026. Une bonne nouvelle pour le club allemand, qui conserve son grand espoir de 18 ans. Pour rappel, le jeune élément arrivait à la fin de son contrat au mois de juin prochain, renforçant toutes les spéculations de ces derniers temps.

La nouvelle vient d’être publiée sur les réseaux sociaux. «Le Borussia Dortmund et l’attaquant Youssoufa Moukoko ont convenu de travailler ensemble jusqu’au 30 juin 2026. Le jeune de 18 ans a signé un nouveau contrat de travail correspondant. Le contrat initial de Moukoko expirait cet été», confirme le communiqué du club de la Ruhr, ravi de cette bonne nouvelle après avoir longtemps cru perdre son joueur.

Un long feuilleton

Il faut dire que le FC Barcelone a tout fait pour l’enrôler en vue de la saison prochaine, et profiter de sa situation contractuelle délicate en Allemagne. Cela a mécaniquement fait grimper les enchères, ce que n’a pas apprécié le BvB et sa direction alors qu’une très belle offre de 3 M€ annuels. Moukoko et son clan souhaitaient le double. Un terrain d’entente a finalement été trouvé, non sans difficultés et quelques tensions.

Même le PSG s’y est mis, forcément séduit par les nombreux records de précocités battus par l’international allemand (2 sélections). L’attaquant, auteur de 6 buts et 6 passes décisives cette saison en 22 matches toutes compétitions confondues avec son club, a finalement décidé de rester. Un choix fort, d’autant qu’il prend une place de plus en plus importante au sein du collectif d’Edin Terzić depuis le départ d’Erling Haaland l’été dernier.