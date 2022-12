Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko aurait choisi son prochain club !

La suite après cette publicité

Si le Borussia Dortmund se frotte les mains à l’idée de toucher le jackpot avec le transfert de Jude Bellingham, le club allemand rigole un peu moins avec le dossier Youssoufa Moukoko. Âgé aujourd’hui de 18 ans, le jeune attaquant est considéré depuis des années comme la grosse pépite des Marsupiaux.

Impressionnant avec les U17 du BVB (90 buts et 16 passes décisives en 56 matches), Moukoko vient à peine d’intégrer l’équipe première (44 apparitions, 11 buts depuis la saison 2020/2021) qu’il pourrait déjà plier bagage. Et tout ça sans rapporter le moindre denier à ses dirigeants ! Libre de tout contrat en juin prochain, le natif de Yaoundé refuse en effet de parapher une prolongation, comme l’avait indiqué son agent. De quoi éveiller l’attention de plusieurs grosses écuries telles que Chelsea, le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone.

Moukoko tenté par le Barça

Toutefois, face aux nombreuses rumeurs circulant sur son compte, Moukoko a récemment pris la parole sur ses réseaux sociaux pour remettre les pendules à l’heure. « Je n’accepterai jamais un tel mensonge et je suis toujours choqué - c’est une honte. Je me concentre entièrement sur la deuxième moitié de la saison avec le Borussia Dortmund. Je ne serai jamais plus grand que le club. » Un coup de gueule poussé suite à une information affirmant que le joueur avait repoussé un salaire annuel de 6 M€ offert par le Borussia.

Selon Sport, la tendance ne devrait pas changer. Le quotidien catalan affirme en effet que Youssoufa Moukoko aurait choisi d’aller au FC Barcelone. La possibilité de faire une offre dès le mois de janvier a été proposée aux Culers, mais ces derniers ne veulent pas envisager cette option. La raison est simple : le Barça n’a pas du tout les mains libres pour dépenser sans compter, alors il patientera tranquillement jusqu’en juillet pour l’accueillir gratuitement. Le BVB parviendra-t-il à faire changer d’avis son prodige ?