Mexique : André-Pierre Gignac remporte le Ballon d’Or

L’attaquant des Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac, a remporté dimanche le Ballon d'Or du meilleur attaquant du championnat mexicain. Le Français de 36 ans a encore réalisé une très belle saison avec les Tigres avec 18 buts et 4 passes décisives en 32 matches disputés cette année. C’est la deuxième fois que l’international tricolore obtient cette prestigieuse récompense, qu’il avait déjà pu remporter en 2016.

« C'est une fierté et un honneur ! Grâce à mes coéquipiers, mon staff technique, mes fans et mon club des Tigres, cela n'aurait pas été possible sans vous ! Une pensée spéciale pour le double champion, Julio Furch, qui a été un joueur clé de la finale. Vous l'avez bien mérité ! Merci », a déclaré l’ancien Marseillais via son compte Twitter.