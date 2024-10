PSG : Luis Enrique assume la jeunesse de son effectif

Présent en conférence de presse avant le choc de la troisième journée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le PSV Eindhoven, Luis Enrique a été questionné sur la jeunesse de l’effectif parisien. Un aspect qui n’inquiète pas le technicien espagnol et qu’il a d’ailleurs justifié face aux journalistes. «Je crois que notre équipe était jeune l’an dernier, elle l’est toujours cette année mais avec plus d’expérience. Les joueurs ont un bagage international et ont joué dans de grandes compétitions».

Et d’ajouter : «je ne sais pas quel âge avait l’Ajax en 1995. Quand on planifie en début de saison, il y a beaucoup de joueurs qu’on ne peut pas acheter parce qu’ils sont très chers. Face à ça, il faut faire avec ce qu’on a. Signer les meilleurs jeunes, ça coûte moins cher et il y a une possibilité de créer un effectif plus complet. C’est ce qu’on a fait l’an dernier et ce qu’on fait cette année». Reste désormais à savoir si cette stratégie s’avérera payante.

