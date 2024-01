L’OL va prêter l’un de ses indésirables en Ligue 1 !

Après un début de saison cataclysmique, l’OL a quelque peu rectifié le tir ces dernières semaines sous la houlette de Pierre Sage. Apprécié des joueurs pour sa simplicité tant de sa personne que celle de son jeu, l’ancien adjoint d’Habib Beye réalise un sans-faute jusque-là sur le banc des Gones. Et alors que ces derniers ont passé les fêtes de fin d’année en dehors de la zone de relégation, les équipes de John Textor ont pu travailler plus sereinement sur le marché des transferts hivernal. Et alors que l’OL s’active tous azimuts pour se renforcer, plusieurs noms sont avancés.

Alors que les arrivées de Lucas Perri et Adryelson sont proches d’être officialisées, d’autres noms devraient rallier les bords du Rhône dans les prochaines semaines tandis que les noms de Saïd Benrahma et Nemanja Matic sont souvent avancés. En parallèle, le club rhodanien recherche des portes de sortie pour plusieurs erreurs de casting ou des joueurs qui arrivent bientôt en fin de contrat. Jeffinho, qui rentre dans cette catégorie, pourrait prendre son envol vers d’autres cieux mais il se pourrait qu’il ne soit pas le seul attaquant lyonnais dans cette situation.

Un prêt de six mois avec option d’achat pour Tino Kadewere

En effet, selon les indiscrétions de Ouest-France que nous sommes en mesure de confirmer, un accord aurait été conclu entre le FC Nantes et l’OL pour un prêt avec option d’achat de Tino Kadewere jusqu’en fin de saison. Alors que Jocelyn Gourvennec doit composer avec un secteur offensif avec plusieurs absences (Ganago) auxquelles il faudra ajouter celles de Mostafa Mohamed et Moses Simon pour la prochaine CAN, les Canaris avaient besoin d’un attaquant. C’est ainsi qu’ils auraient jeté leur dévolu sur Tino Kadewere, en manque de temps de jeu au Groupama Stadium.

Alors qu’il disposait d’une année supplémentaire en option, l’attaquant zimbabwéen l’a activé et est désormais lié au club rhodanien jusqu’en 2025. Apparu à 11 reprises cette saison sous la tunique des Gones, le joueur de 27 ans serait prêté à la Beaujoire sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui devient obligatoire en cas de maintien des Canaris. L’ancien du Havre s’offre ainsi un rebond intéressant dans l’élite et pourra se relancer alors qu’il devrait disposer d’un temps de jeu plus considérable à Nantes dans les prochaines semaines. Une transaction qui ressemble à un win-win pour tout le monde donc…