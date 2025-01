Lille fonce sur Max Aarons !

En quête de renforts pour rester dans la lutte aux places qualificatives en Ligue des Champions, le LOSC cherche à densifier le poste d’arrière droit après la blessure de Tiago Santos au mois d’octobre dernier. Dans ce but, les dirigeants lillois cibleraient le latéral de Bournemouth Max Aarons. Selon The Sun, le défenseur anglais qui n’a joué que trois rencontres cette saison pour les Cherries est tout en haut des tablettes de Lille, et une arrivée dès le mercato d’hiver serait envisagée.

Aux portes de la sélection anglaise il y a quelques années, l’ancien latéral de Norwich a vu son temps de jeu se désagréger avec l’éclosion récente de James Hill. Une signature en Ligue 1 pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu et donc du crédit aux yeux de Thomas Tuchel, le nouveau sélectionneur des Three Lions. Toujours selon The Sun, le LOSC n’est cependant pas seul sur le dossier, et doit faire face à la concurrence de plusieurs clubs espagnols et anglais, mais pourrait compter sur la présence au club d’Angel Gomes, partenaire en sélection espoir de Max Aarons.