La FIFpro prête à défendre Idrissa Gueye

Alors que tout le monde réagit à l'affaire autour d'Idrissa Gueye, après que le milieu du PSG n'ai pas participé au match face à Montpellier, supposément à cause du drapeau arc-en-ciel, signe de soutien à la communauté LGBT, l'international sénégalais n'a quant à lui pas encore pris la parole sur le sujet malgré des sollicitations du Comité d'Ethique de la FFF. Stéphane Saint-Raymond, le directeur de la Communication de la FIFPro/Afrique, le syndicat des joueurs professionnels, affirme que s'il le souhaite l'ancien joueur d'Everton pourrait bénéficier du soutien de l'organisation comme le rapporte Sport News Africa.

«Pour communiquer sur le sujet, on attend surtout que le joueur s’exprime. Beaucoup de gens parlent sans savoir ce que le joueur pense et a à dire .Il faudra que le syndicat soit saisi par Gana Gueye et s’il a envie qu’on intervienne. C’est notre fonctionnement. D’abord on s’entretient avec le joueur. S’il souhaite qu’on intervienne, on le fait. S’il a fait ce qu’on lui reproche, c’est qu’il sait exactement pourquoi il l’a fait. Gana Gueye a ses raisons. Le président de la République du Sénégal l’a soutenu, peut-être qu’il l’a eu au téléphone. Je ne sais pas quelle est sa position.»