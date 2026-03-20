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Exclu FM

Sami Jalal suivi par Toulouse

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
Ballons de foot @Maxppp

Arrivé l’été dernier à Viborg (Danemark) en provenance de Kolding, Sami Jalal s’est imposé comme un titulaire de son club. L’ailier gauche danois, international chez les U20, est d’ailleurs suivi à l’étranger selon nos informations.

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Toulouse, actuel 11e de Ligue 1, ainsi qu’Oxford, 22e de Championship, suivent le joueur de très près. Cette saison, cet ailier explosif a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts.

Pub. le - MAJ le
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