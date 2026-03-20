Sami Jalal suivi par Toulouse

Arrivé l’été dernier à Viborg (Danemark) en provenance de Kolding, Sami Jalal s’est imposé comme un titulaire de son club. L’ailier gauche danois, international chez les U20, est d’ailleurs suivi à l’étranger selon nos informations.

La suite après cette publicité

Toulouse, actuel 11e de Ligue 1, ainsi qu’Oxford, 22e de Championship, suivent le joueur de très près. Cette saison, cet ailier explosif a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts.