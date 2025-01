Serie A : l’Atalanta évite la défaite contre la Juventus

La 19e journée de Serie A s’est conclue ce mardi avec un choc entre l’Atalanta et la Juventus. À la lutte pour une qualification en Ligue des Champions, les deux formations, qui restaient sur deux matches nuls consécutifs, avaient à cœur de s’imposer afin de rester derrière l’Inter Milan et Naples. La Dea s’offrait la première occasion du match avec De Ketelaere (15e), mais ne parvenait pas à ouvrir le score. Même chose pour la Juve, avec une belle frappe de Nico Gonzalez qui manquait le cadre (44e).

Il fallait finalement attendre la deuxième mi-temps et une belle percée de McKennie pour voir Kalulu ouvrir le score (1-0, 55e). Mais en fin de match, l’inarrêtable Retegui évitait la défaite pour son équipe (1-1, 78e) L’Atalanta (3e) reste sur trois matches sans gagner et revient à hauteur de l’Inter, qui a encore deux matches à jouer. De son côté, la Juve, toujours invaincue, reste 5e, avec seulement une victoire sur les six derniers matches, avant un nouveau choc contre le Milan AC.