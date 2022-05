Le Celta de Vigo craint le pire avec l'arrivée de Luis Campos au PSG...

La prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 a déclenché une vague dévastatrice en Espagne. À Madrid, persuadés qu’ils tenaient le champion du monde 2018, les Merengues ont accusé le coup quand le Bondynois leur a brièvement annoncé qu’il restait en France. Mais ce dossier a eu aussi des répercussions… à Vigo !

Pourquoi Vigo ? À cause de Luis Campos. Peu de temps après la fin de la saga Mbappé, le nom du Portugais a rapidement été envoyé au PSG. Après ses passages remarqués à Monaco ainsi qu’à Lille, Campos est annoncé comme le prochain directeur sportif du club francilien. Rien d’officiel encore, même si le Lusitanien serait déjà à l’œuvre dans le dossier Ekitike par exemple.

Le Celta tremble

Une mission source de beaucoup d’inquiétudes comme le révèlent La Voz de Galicia et le Faro de Vigo. En effet, là encore rien d’officiel, mais Luis Campos avait été approché par le Celta. La formation espagnole avait même confié son mercato au Portugais. Aujourd’hui, le bras droit de Campos, Juan Carlos Calero, travaille avec le Celta, mais beaucoup se demandent si Campos pourra rester impliqué dans le projet galicien très longtemps.

Le Celta a chargé Campos de réaliser plusieurs ventes, en particulier celles des éléments ayant l’a plus grosse valeur marchande. À savoir, Fran Beltran, Renato Tapia et Joseph Aidoo. Mais ce n’est pas tout, puisque le club lui a aussi réclamé six ou sept renforts : un gardien, un défenseur central, un latéral gauche, un ailier gauche et un ailier droit et un attaquant, voire deux. Or, si Paris recrute Luis Campos pour mener sa révolution de palais, ce n’est pas pour avoir un directeur sportif partageant son temps avec un autre club.