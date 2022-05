Le PSG va dégainer une offre de 45 M€ pour Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

« Je m’estime prêt à tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d’accord. J’imagine l’été mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l’intérêt pour moi. De mon côté, je serai tranquille, car je suis entouré par les bonnes personnes pour gérer ça ». Voilà ce que déclarait samedi Hugo Ekitike avant la dernière journée de Ligue 1. Buteur face à Bordeaux, il termine la saison à 10 buts et devient accessoirement le meilleur buteur européen de - 20 ans du top 5 européen.

Véritable révélation de la saison, le joueur, qui est le plus efficace en ratio tir/but en Ligue 1 cette saison, continue d'exciter les plus grands clubs européens. Souvenez-vous, l'hiver dernier il avait déjà été à deux doigts de rejoindre Newcastle pour 45 M€. Mais l'affaire avait capoté au dernier moment. Les Magpies sont d'ailleurs toujours à fond sur le dossier, de même que le Bayern, Dortmund, Manchester United et l'Inter Milan.

Luis Campos prend le dossier en main pour Ekitike

Mais il y a un club qui a déjà une longueur d'avance et non des moindres, le PSG. Selon nos informations, c'est Luis Campos qui a pris les choses en main dans ce dossier et qui le pilote. A en croire une source proche du dossier, c'est une offre de 45 M€ que s'apprête à dégainer le club de la capitale. Le profil de l'attaquant rémois entre dans la nouvelle politique de recrutement du PSG qui vise à engager des joueurs plus jeunes, moins bling-bling, mais avec une forte marge de progression.

Du côté du joueur, la perspective de rejoindre les Champions de France est forcément emballante. Il faut dire que Kylian Mbappé est une vraie source d'inspiration pour le buteur rémois comme il nous avait d'ailleurs confié il y a quelques mois. «Sur les dernières années, le joueur que je regarde le plus, qui m’inspire, et pas forcément que sur le terrain, mais aussi pour tout ce qu’il renvoie, c’est Kylian Mbappé. C’est difficile à expliquer. C’est vraiment un joueur que j’observe. Son jeu. Même si c’est un joueur de côté au départ, il joue souvent en pointe au PSG. C’est vraiment un joueur magnifique, qui sait tout faire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est impressionnant. Pour moi c’est ça être un joueur de haut niveau et c’est ce que j’aspire à devenir.» Alors Hugo Eketike au PSG ? Une chose est sûre, Luis Campos n'a pas de temps à perdre et prend déjà les sujets mercato à bras le corps, à commencer par celui du remplaçant de Mauro Icardi...