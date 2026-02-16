Menu Rechercher
Liga MX

Mexique : grosse blessure pour Anthony Martial

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Anthony Martial @Maxppp

Très mauvaise nouvelle pour Anthony Martial. Alors que le Français peine à briller avec les Rayados de Monterrey (1 but, 3 passes décisives en 18 matches), il va devoir rester éloigné des terrains pendant un certain temps. Sorti sur blessure contre León hier, Martial a été transporté à l’hôpital sur civière. Depuis, son club a confirmé sa grosse blessure à l’épaule.

Rayados
🏥 @HospitalAngeles Valle Oriente presenta el reporte médico de Anthony Martial.👇🏼

#EnLaVidayEnLaCancha
« Le Club de Futbol Monterrey informe que le joueur Anthony Martial a subi une luxation de l’épaule droite lors du match de la 6e journée contre León au stade BBVA. Le pronostic de rétablissement d’Anthony dépendra de l’évolution de son état », peut-on lire dans le communiqué. Et pour ce type de blessure, la durée d’indisponibilité peut être de plusieurs semaines.

Pub. le - MAJ le
