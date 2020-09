Le message du président argentin à Lionel Messi

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone fait fantasmer tout le monde, que ce soit en Europe ou à l'international. Toutes les plus grosses écuries rêvent de l'attirer et son arrivée peut être un running gag pour tous les petits clubs. Mais d'autres sont bien sérieux, à l'image du président de l'Argentine, qui a lancé un appel à la star locale.

Via la chaîne d'information C5N, Alberto Fernandez l'a exhorté à rentrer au pays pour rejoindre son club formateur : « vous êtes dans nos cœurs et nous ne vous avons jamais vu jouer dans notre pays. Donnez-nous le plaisir de terminer votre carrière avec Newell's Old Boys, votre club ». Alors peut-être qu'un jour cela se réalisera, mais la Pulga ne semble pas en être à ce stade de sa carrière.