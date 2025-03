La presse anglaise s’incline devant le PSG !

Sur la pelouse d’Anfield et dans une ambiance incandescente, le Paris Saint-Germain a confirmé, mardi soir, que le 11 mars était bel et bien un jour sacré dans son histoire. Après avoir éliminé Chelsea en prolongation en 2015, puis le Borussia Dortmund en 2020, le club de la capitale française s’est, cette fois-ci, offert le scalp de Liverpool. Dos au mur après la défaite au Parc des Princes, les Rouge et Bleu ont rapidement remis les compteurs à zéro grâce à Ousmane Dembélé avant de terrasser les Reds aux tirs au but. Une séance marquée par les deux arrêts décisifs de Gianluigi Donnarumma, véritable héros du soir. Une performance collective historique - qui plus est au regard de la réussite des Reds face aux clubs français par le passé - que la presse anglaise a logiquement saluée.

«Le PSG était tout simplement trop fort», indique ainsi le Daily Mail avant de consacrer Gianluigi Donnarumma : «Alisson avait sauvé Liverpool au Parc des Princes mercredi dernier grâce à une série d’arrêts brillants qui avait permis à son équipe de rester dans le match avant de l’emporter. Mais il n’a pas pu les sauver mercredi soir. C’est un autre gardien de but qui a été le héros», ajoute le média britannique alors que pour Sky Sport : «Paris est entré dans l’histoire». Pour The Sun, la tournure est plus dramatique. Le tabloïd titre, "le PS-Glee" soit le PSG en joie, suivi de Mohamed Salah en larmes.

Le PSG choque tout le monde, Donnarumma plébiscité

Même son de cloche pour le quotidien The Mirror. Si le média ne manque pas de revenir sur les performances ratées de Mohamed Salah et Darwin Nuñez, il ajoute que «le Paris Saint-Germain est entré dans l’histoire à Anfield en brisant le cœur de Liverpool». De son côté, la BBC souligne également l’exploit du PSG mais Darwin Nunez en prend aussi pour son grade : «Imprévisible, du gaspillage. Voici les critiques subies par l’Uruguayen. Et voilà qu’il rate l’un des pénaltys décisifs lors de la séance qui a éliminé Liverpool. Que va-t-il devenir ? Et Liverpool ?», peut-on ainsi lire alors que The Guardian et The Athletic s’attardent également sur la masterclass réalisée par le héros Donnarumma, auteur de deux arrêts décisifs face à Darwin Nunez puis Curtis Jones lors de la séance fatidique.

«Pour moi, on a été très malchanceux d’avoir fini premier et d’avoir à affronter le PSG en huitièmes de finale, l’une des meilleures équipes d’Europe. Mais à la fin, si tu veux gagner ce genre de compétition, tu dois battre des équipes comme le Paris Saint-Germain. J’ai été impressionné aussi par la manière dont ils ont tiré les tirs au but. Je pense que Paris peut gagner la compétition, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir gagner. Il faut un peu de chance aussi, car ce ne sont que deux matches. S’ils jouent comme ça et qu’ils n’ont pas de blessés, ils peuvent le faire. C’est aussi l’un des clubs les plus riches d’Europe, donc ce n’est pas une surprise de les voir parmi les meilleures équipes», avait de son côté assuré Arne Slot en conférence de presse alors que Virgil Van Dijk déclarait : «Paris est vraiment la meilleure équipe qu’on ait croisée cette saison. Ils ont vraiment construit une très belle équipe. C’est le mérite de l’entraîneur et du recrutement. Bravo à eux». Vous l’aurez compris, le PSG a fait forte impression outre-Manche…