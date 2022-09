Manchester United menace Cristiano Ronaldo, le FC Barcelone veut jouer un mauvais tour à Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Le cas Cristiano Ronaldo n'a de cesse de faire parler

Nous apprenons ce matin en lisant le Daily Star on Sunday que les dirigeants des Red Devils et Erik ten Hag ont mis un énorme coup de pression au Portugais. Ils l'ont averti pour son comportement. La sommation est simple, si CR7 ne se plie pas aux exigences du coach néerlandais, surtout tactiquement, il cirera le banc toute l'année. «Le patron Erik fait la loi» écrit le tabloïd. De son côté, le Manchester Evening News s’inquiète pour la superstar du football qui pourrait ne pas être prêt physiquement pour la prochaine Coupe du monde au Qatar avec le Portugal dans ces conditions. Puis en Espagne, on fait toujours miroiter son possible départ du club malgré la clôture du mercato. L'attaquant portugais aurait un accord verbal pour quitter la Premier League dès que c’est possible d’après le Mundo Deportivo. En Turquie, le marché des transferts est toujours ouvert et il serait proche de Fenerbahçe d’après plusieurs médias turc.

L'Atlético fait tout pour que Griezmann retourne au Barça

Hier c'était une nouvelle démonstration du FC Barcelone qui a giflé Séville 3-0. Les médias catalans sont en feu ce matin. Ils imaginent bien les Culés écraser tout le monde sur leur passage cette saison. Cependant, tout n’est pas rose ce matin quand on parle du Barça. Selon les quotidiens espagnols, repris par 90 minutes, le Barça a contacté des conseillers juridiques pour étudier l’accord de prêt qui lie Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid. Le club catalan estime toujours que les Madrilènes sont en train de tout faire pour refourguer Griezmann au Barça la saison prochaine en ne respectant pas les termes qui permettraient d’activer son option d’achat. Les Blaugrana vont étudier attentivement le dossier pour forcer l’Atlético à enrôler le Français définitivement.

Le dossier Antony fait énormément travailler les dirigeants de Manchester United

À en croire le Sunday Mirror, il y aurait un problème concernant le transfert du Brésilien. Des agents rivaux se seraient engagés dans une bataille juridique afin de récupérer 20 millions de livres sterling en commission du transfert de la recrue la plus chère de l’été. Le groupe Forza Sports a affirmé sur Instagram avoir conclu l'accord. Mais Junior Pedroso, l'agent brésilien de l'ailier, affirme que c’est lui l'influence dominante dans le transfert. Et ce n’est pas tout puisque le Sports Entertainment Group qui a géré le transfert d'Erik ten Hag à Manchester aurait agi en tant que conseiller dans la transaction. Du coup tout le monde veut grappiller de l’argent sur ce transfert et c’est en train de créer une pagaille dans les bureaux d’Old Trafford.