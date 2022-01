OL : Rayan Cherki veut partir !

La suite après cette publicité

Du haut de ses 18 ans, et avec déjà plusieurs saisons dans les pattes, Rayan Cherki fait logiquement partie des joueurs sur lesquels veut compter l'OL pour le moyen et le long terme. Seulement, cette saison, le pur produit de l'académie lyonnaise doit se contenter des miettes, avec deux petites titularisations en Ligue 1, pour treize apparitions en championnat au total, et 287 petites minutes jouées.

Difficile dans ce contexte là de développer son potentiel. Comme l'indique le quotidien l'Equipe, le milieu de terrain offensif pense désormais à un départ. Un évènement a notamment précipité ses envies de quitter la capitale des Gaules. Face à Troyes, Peter Bosz a ainsi décidé de ne pas le faire entrer en jeu...

Des gros clubs déjà à l'affût

L'entraîneur de l'OL avait ainsi remplacé Moussa Dembélé par Malo Gusto, ce qui n'a clairement pas plu à Cherki. Même s'il y a eu des départs pour la CAN, à l'image de Toko-Ekambi ou de Kadewere, cela ne lui a pas vraiment permis de gratter du temps de jeu, En 2022, il n'a ainsi joué que 19 minutes au total, face au PSG en Ligue 1 (1-1).

Toujours selon le média, plusieurs grands clubs européens et des formations de Ligue 1, comme l'OGC Nice, pensent à l'enrôler. Si son entourage avait jusqu'ici repoussé bon nombre d'approches, ça ne sera plus le cas désormais... Et il ne faut pas oublier que la possible arrivée de Sardar Azmoun - dossier dont on vous informe en exclusivité sur Foot Mercato depuis quelques semaines - ne va pas aider celui dont le contrat termine en 2023. La fin d'une histoire qui s'annonçait si prometteuse ?