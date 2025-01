Les raisons de la folie dépensière hivernale de Manchester City

0€. C’est la somme dépensée par Manchester City pour renforcer l’effectif de son équipe première sur les six derniers mercatos hivernaux. Certes, le club cityzen a recruté plusieurs joueurs pendant cette fenêtre d’hiver, mais il s’agissait toujours de jeunes joueurs relativement peu onéreux qui ont rejoint l’équipe plus tard ou ont été prêtés dans la foulée, à l’image de Claudio Echeverri, Maximo Perrone ou Julian Alvarez. Le dernier "vrai" transfert hivernal des Cityzens remonte à janvier 2018, quand le club a cassé sa tirelire pour attirer Aymeric Laporte contre 65 millions d’euros. Depuis, ce fut le calme plat, et Manchester City ne nous a donc pas habitué à sortir le chéquier lors du mois de janvier.

Mais cet hiver, Manchester City est au four et au moulin. Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, le champion d’Angleterre en titre va s’offrir Abdukodir Khusanov, le défenseur du RC Lens, ainsi qu’Oumar Marmoush, la sensation de l’Eintracht Francfort. Deux opérations qui, au total, vont largement dépasser les 100 millions d’euros. Vitor Reis, talentueux défenseur central de Palmeiras, pourrait aussi débarquer, alors que le nom de Martin Zubimendi (Real Sociedad) revient avec insistance, même si ce serait a priori plutôt pour cet été. D’autres recrues ne sont pas à exclure, surtout si le départ de Kyle Walker venait à se confirmer.

Plus proactif que réactif

Comment expliquer cette folie hivernale soudaine ? Et bien forcément, la première explication est évidente : l’équipe va moins bien et a besoin d’être renforcée. Inutile de revenir sur la série désastreuse connue par l’équipe de Pep Guardiola sur la fin d’année 2024, de laquelle elle est un peu sortie suite à ses deux succès de rang en Premier League. Il y a ensuite le problème des blessures, en défense notamment, avec un John Stones out et déjà absent à plusieurs reprises cette saison, et un Ruben Dias qui sort également de blessure.

Il y a aussi volonté de préparer l’avenir. L’effectif semble arriver en fin de cycle et plusieurs joueurs majeurs de ces dernières années comme Kevin de Bruyne ou İlkay Gündoğan pourraient tirer leur révérence, et la direction sportive de l’écurie mancunienne ne veut pas être prise au dépourvu. L’anticipation a toujours été un des piliers du projet. Puis, la dernière raison qui pourrait être qualifiée de légèrement complotiste mais qui est souvent avancée dans les médias anglais ces derniers jours nous mène à ce fameux procès du siècle qui oppose le club à la Premier League. Cette dernière accuse les Skyblues d’avoir contourné une centaine de règles, avec de possibles malversations financières et des investissements cachés, et risque de lourdes sanctions. Dont une rétrogradation, mais aussi une interdiction de recruter… Les Cityzens pourraient donc justement simplement être en train d’anticiper une possible interdiction de s’offrir de nouveaux joueurs lors des prochains mercatos en recrutant à foison maintenant. Rendez-vous en février pour le verdict…