Álvaro Arbeloa a recadré son vestiaire

Valdebebas est désormais le théâtre d’un cabinet de crise après la deuxième défaite consécutive du Real Madrid en Liga. En effet, face à Getafe, les Merengues n’ont rien pu faire (0-1), à part rester dans l’ombre et nager en plein doute une bonne partie du temps. L’entraîneur, Álvaro Arbeloa, a donc d’abord réuni les capitaines avant de s’adresser à l’ensemble des joueurs et du staff technique comme le révèle COPE. Malgré ses déclarations affirmant n’avoir “aucun reproche” envers ses joueurs, le technicien aurait demandé un effort supplémentaire pour la fin de saison puisqu’il ne voit pas des hommes qui se donnent "pour morts" sur le terrain. Dans un vestiaire conscient de la gravité de la situation, il était essentiel de fixer les bases et stopper l’hémorragie indique la source.

Cependant, il y a aussi des difficultés qui s’accumulent sur le plan physique avant le prochain déplacement à Vigo ce vendredi. Entre David Alaba, incertain à cause d’une douleur au mollet, et Raul Asensio, touché à la nuque, la défense pourrait être fortement amputée, ne laissant potentiellement qu’un seul titulaire disponible parmi les cinq centraux. À ces problèmes s’ajoutent les tensions liées au cas de Rodrigo, qui laisse ses partenaires pendant de longs mois, compliquant la préparation de la rencontre face à l’actuel sixième du championnat. À l’heure actuelle, rien ne se passe comme prévu dans la capitale espagnole, alors que la présence d’un nouveau tacticien est dans les esprits.