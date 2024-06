Manchester United met 9 stars sur le marché, le choix fort de Didier Deschamps pour l’attaque de l’équipe de France

Tout doit disparaitre à Manchester United

On parle mercato de l’autre côté de la Manche et le Manchester Evening News annonce que Manchester United veut se débarrasser de 9 joueurs cet été ! Alors qu’Erik ten Hag a été confirmé sur le banc des Red Devils et devrait même prolonger son contrat jusqu’en 2027, le Néerlandais veut faire un grand ménage au sein de son effectif. «Merci, et au revoir les neuf», écrit le média local. «Marseille est le dernier club à avoir contacté United au sujet de Mason Greenwood, comme on l’a évoqué hier. Mais United met plusieurs joueurs à vendre : Sancho, Wan-Bissaka, Lindelof, Casemiro, Mejbri, Van de Beek, Pellistri, Eriksen. United espère récupérer plus de 30 M€, pour chaque vente au-delà des fins de contrat.» L’été va être chaud à Old Trafford !

Le casse-tête de Deschamps

La France va retrouver la Belgique en 8es de finale de cet Euro 2024 ! Ce matin, le journal L’Équipe nous apprend que Didier Deschamps mène plusieurs réflexions sur l’attaque des Bleus. Le quotidien sportif se demande si «Bradley Barcola est le plan A ?» En effet, le joueur du Paris Saint-Germain a marqué des points contre la Pologne, pour sa première titularisation, et le sélectionneur pense à lui accorder sa confiance face aux Belges. «L’attaquant parisien postule à une place dans le onze en 8es de finale face à la Belgique», confirme le journal. Trois possibilités : «à gauche, aux dépens d’un milieu», par exemple Rabiot ? à gauche, mais «qui pour occuper la surface», Mbappé dans ce rôle de 9 ? A droite, pour garder le «4-4-2 asymétrique ?» Bref, les options et la réflexion existent dans la tête du sélectionneur. Evidemment, tout cela sera déterminé par le positionnement du capitaine, Kylian Mbappé !

Le mercato du Barça va être agité

En Espagne, là aussi le mercato fait les gros titres ! Et c’est notamment celui du FC Barcelone dont il est question. Avec l’arrivée d’Hansi Flick sur le banc, le club blaugrana veut se renforcer et Mundo Deportivo nous donne les «décision clés» qui vont animer l’été blaugrana. «Deco et Flick s’attaquent cet été à quatre opérations capitales pour définir le Barça de la saison 2024-25. 1 : Raphinha ne partira que si une offre d’au moins 90 M€ arrive. Luis Diaz et Nico Williams seront dépendants des ventes. Onana et Merino sont les favoris pour le poste de pivot, mais le fair-play est de mise. Le club aimerait que Joao Félix et Joao Cancelo restent, mais ne paiera pas pour les garder.» De son côté, Lamine Yamal fait passer un message à ses dirigeants dans une interview au journal Sport : «J’espère que le Barça signera Nico Williams», a-t-il notamment lâché. Et oui, les deux coéquipiers en sélection espèrent se retrouver en club !