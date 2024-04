OM : Jean-Louis Gasset compte sur le Vélodrome pour renverser Benfica

Défait (1-2) sur la pelouse de Benfica dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille reste, malgré tout, en course pour rallier le dernier carré de la compétition. Présent en conférence de presse après la rencontre, Jean-Louis Gasset a d’ailleurs affiché un optimiste certain avant le match retour, jeudi prochain, du côté de l’Orange Vélodrome. Pour ce choc décisif, le technicien marseillais compte bien s’appuyer sur la ferveur olympienne et ainsi terrasser la bande à Roger Schmidt.

«Les 30 dernières minutes nous donnent l’espoir… Un quart de finale se joue sur quatre mi-temps. On ne voulait pas partir à l’abordage, mais on prend le 2-0 sur un contre puis il y a des faits de jeu, Chancel qui donne tout. Mais on s’est dit qu’en jouant mieux les situations, les balles de contre qu’on avait, on pouvait récupérer quelque chose. On l’a fait. Ce que je retiens, c’est le fait d’être en vie. On sait qui on va jouer, où on va jouer et qu’on peut être porté. On a déjà marqué trois buts contre le Shakhtar, on sait qu’on peut le faire. On adore jouer dans notre stade, devant un public en feu. Les joueurs adorent ça. On va panser nos plaies, mais on a de l’espoir. On y croit. Il est évident que l’on maitrise moins nos matchs à l’extérieur qu’au Vélodrome. La ferveur du Vélodrome et la tactique, plus offensive, feront qu’il faudra faire un match quasi parfait pour passer ce tour». Le message est passé !