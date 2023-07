Tottenham est forcé de vendre Harry Kane, le tatouage controversé de Mesut Özil scandalise l’Allemagne

Kane libéré par son président

Le buteur convoité par le Bayern, le PSG et Manchester United fait encore les gros titres en Angleterre. Comme on peut le lire dans le Daily Mirror, qui cite The Daily Telegraph, le président de Tottenham, Daniel Levy, a été informé qu’il devait vendre Harry Kane cet été s’il ne parvenait pas à le convaincre de signer un nouveau contrat. On se rapproche sensiblement du cas Mbappé. Le propriétaire des Spurs, Joe Lewis ne veut pas voir sa vedette quitter le club gratuitement. Ce dernier pourrait être tenté de baisser le prix de Kane. Une aubaine pour les clubs intéressés. D’après le Daily Star et The Manchester Evening News, cet ultimatum va faire changer les plans de Manchester United. Les Red Devils avaient opté pour un plan B appelé Rasmus Hojlund à cause du prix exorbitant d’Harry Kane, maintenant que Daniel Levy est mis sous pression, ils ont les moyens de négocier. C’était sans compter sur le Bayern Munich. Selon Sport Bild, le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions devrait se voir offrir un contrat estimé entre 4 et 5 ans. Une petite révolution au Bayern Munich qui n’offre jamais de longs contrats à ses trentenaires. De plus, il devrait bénéficier d’un salaire avoisinant les 20 millions d’euros. Un chiffre proche de celui qu’a reçu Sadio Mané à son arrivée l’été dernier.

Un tatouage qui fait couler de l’encre en Allemagne

Un ancien joueur de la Nationalmannschaft scandalise les médias allemands, et surtout Bild ce lundi. Mesut Özil a provoqué un bad buzz à cause d’une photo publiée sur Instagram. Samedi, son coach personnel a partagé un cliché du champion du Monde retraité, sûrement pour montrer leurs abdos saillants, sauf que l’on peut surtout voir un tatouage qui mérite un peu plus d’attention. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir un loup gris et trois croissants de lune sur le pectoral gauche d’Özil. Cela ressemble fortement au symbole politique d’une organisation d’extrême droite, ultranationaliste turque : les loups gris. La photo a été supprimée, le joueur n’a pas encore réagi. Ce n’est pas la première fois que le joueur s’affiche avec ces symboles, lui qui n’a jamais caché son attachement à l’histoire de la Turquie.

Dembélé veut rester

Dans le reste de l’actu en Espagne, et plus précisément en Catalogne, c’est le futur d’Ousmane Dembélé qui interpelle le plus les journaux locaux. Comme on vous l’a révélé sur notre site vendredi soir en exclusivité, Al-Nassr a proposé une offre démentielle à l’international français. Cette dernière a été refusée par le joueur. Peu importe le nombre d’offres qui tomberont sur sa table cet été, il va toutes les refuser, assure le journal Sport. Dembélé ne verrait son avenir qu’au Camp Nou. Il l’a dit publiquement et aussi en privé à son entraîneur, Xavi Hernández, avec qui il a eu une conversation avant le début de la saison pour assurer sa continuité. L’ancien rennais veut boucler les négociations qu’il a débutées avec le Barça pour son renouvellement jusqu’en 2027 le plus rapidement possible.