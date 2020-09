Les premiers mots de Florentino Luis

La suite après cette publicité

L’information vient de tomber. L’AS Monaco vient d’officialiser l’arrivée du jeune prometteur portugais Florentino Luis. Le milieu de terrain de 21 ans formé à Benfica était dans l’équipe première du club lisboète depuis un an et demi et rejoint donc le club de la Principauté en prêt. Très heureux, le natif de Lisbonne s’est exprimé à ce sujet et n’a pas manqué de faire l’éloge de son nouveau club.

«Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco et de connaître ma première expérience à l’étranger. Cette nouvelle étape représente pour moi une formidable opportunité de découvrir un nouvel horizon footballistique dans l’un des cinq grands championnats européens, mais aussi et surtout de poursuivre ma progression au sein d’un club à l’ambition et à l’exigence élevées.»