Nice : Sanson ne comprend pas le report du match contre l’OM

Large vainqueur de Lorient hier soir (3-0), l’OGC Nice a notamment pu compter sur Morgan Sanson, premier buteur de la rencontre. Le milieu de terrain de 29 ans, content du résultat, a également évoqué le calendrier, modifié par la qualification de l’OM en demi-finale de Ligue Europa. Alors qu’ils devaient jouer contre Marseille le week-end dernier, les Aiglons se déplaceront au Vélodrome mercredi prochain.

«C’est clair que c’est bizarre. Je ne dirais pas que c’est pénalisant, mais c’est spécial. On a un mois, mais en fait on a deux semaines de compétition. On va jouer trois matchs, on va avoir deux semaines, on va rejouer trois matchs la dernière semaine. c’est une première pour nous tous. Maintenant, on nous demande d’être sur le terrain à ce moment-là, on va tout faire pour être performant», a indiqué l’ancien Marseillais en zone mixte.