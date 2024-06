La Saudi Pro League fait une proposition en or à Virgil van Dijk

L’heure est à l’Euro pour toutes les grandes nations et la plupart des stars du continent. La compétition démarre ce vendredi avec Allemagne-Ecosse. Virgil van Dijk et les Pays-Bas devront attendre dimanche (15h) pour se lancer avec un duel face à la Pologne. D’ici là, le capitaine néerlandais aura sans doute le téléphone qui chauffe. Son représentant est en contact actif avec Al-Nassr. Le club saoudien a fait du défenseur sa priorité à ce poste pour la saison prochaine.

D’après les informations de Marca, la formation où évolue déjà Cristiano Ronaldo souhaite mettre le paquet pour convaincre le joueur de Liverpool en faisant tout simplement de lui le défenseur central le mieux payé au monde. Aucun montant n’est cité par le média, mais le rêve d’Al-Nassr est d’associer Van Dijk (32 ans) avec Aymeric Laporte afin d’optimiser ses chances dans la quête du titre qui lui a échappé cette saison au profit d’Al-Hilal. Outre CR7, il rejoindrait David Ospina, Álex Telles, Marcelo Brozovic, Otavio ou encore son ancien coéquipier Sadio Mané.

Van Dijk a encore un an de contrat

Reste à savoir ce qu’envisage de faire l’ancien taulier de Southampton. Il n’empêche que sa dernière déclaration a pu mettre la puce à l’oreille de certains chez les Scousers.. « Mon avenir n’est pas important pour le moment. La seule chose que je peux dire maintenant, c’est que si je dois faire mes adieux, je ne pense pas que je le ferais sans pleurer, expliquait-il. Rien n’a changé et rien n’est sur la table non plus. Aucun changement dans ma situation. » Van Dijk a encore un an de contrat du côté d’Anfield.

Il faut dire qu’à Liverpool, on a déjà commencé à tourner une lourde page. Jürgen Klopp s’en est allé après 9 saisons pleines de succès. L’Allemand est remplacé par Arne Slot, Néerlandais comme Van Dijk, mais dont les intentions ne sont pas encore claires sur le mercato. Ce n’est peut-être pas un hasard non plus si les Reds ont déjà commencé à scruter le marché des défenseurs centraux, eux qui perdent déjà Joel Matip. L’Avenir d’Ibrahima Konaté n’est pas complètement fixé non plus.