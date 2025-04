PSG : les regrets de Fabian Ruiz

Le PSG a mené au score à Nantes mais a fini par être rejoint en fin de rencontre sur un but de Douglas Augusto. Le match nul (1-1) ne remet pas en cause leur titre de champion de France, ni le record d’invincibilité dans ce championnat, et à l’extérieur en Ligue 1 depuis 3 ans mais Fabian Ruiz regrette tout de même que la victoire ait échappé à son équipe.

«On avait pourtant contrôlé le match. On pensait gagner et on a battu le record de l’AC Milan à l’extérieur, c’est difficile. Ça fait trois saisons, c’est long et c’est important quand même, assure le milieu espagnol sur DAZN. On a de grands objectifs sur cette fin de saison et c’est maintenant à nous de les atteindre.»