Christophe Dugarry s’insurge contre le niveau de l’Euro 2024

Les quarts de finale de l’Euro arrivent dès vendredi et se terminent le lendemain. La plupart des grosses nations sont encore présentes dans cette compétition et entrent véritablement dans le vif du sujet. L’occasion de voir le niveau de jeu s’élever ? Christophe Dugarry affirme s’ennuyer ferme depuis le début de cet Euro 2024.

«On est censé voir les meilleurs joueurs européens qui nous régalent toute la saison s’affronter. Et là tu te dis, quels sont les meilleurs? Quel est le meilleur joueur européen? On va se régaler. Je vais me poser devant ma télé, je vais kiffer comme jamais. Là, c’est une purge, c’est d’un ennui mortel», lâche-t-il sur RMC ce mercredi.