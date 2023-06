FA Cup : Raphaël Varane n’a pas peur d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

À 30 ans, Raphaël Varane en a vu des vertes et des pas mûres. Longtemps confronté à la meilleure version de Lionel Messi lorsque les deux joueurs évoluaient encore en Liga, l’ancien international français n’a, à première vue, pas de quoi être craintif avant d’affronter Erling Haaland. Présent en conférence de presse ce jeudi, en marge de la finale de FA Cup entre Manchester United et Manchester City, samedi (16h00), l’ancien défenseur du Real Madrid a rejeté l’idée d’une potentielle «peur» du Norvégien.

«Peur ? Pourquoi?, a demandé le Français en conférence de presse, avant de poursuivre. Chaque match est un défi et j’aime me mettre au défi, défier les autres équipes. Le plus important, c’est d’y croire. Peu importe qu’il s’agisse d’une équipe en bonne ou mauvaise forme. Le défi est devant nous et nous devons l’accepter et trouver un moyen de gagner. Je pense que nous sommes conscients que nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe. Oui, c’est un très bon joueur (Haaland)", mais le danger de City est partout (…) J’ai beaucoup appris de cette période à Madrid. C’était une première étape au plus haut niveau. J’ai appris à me battre et à développer cette mentalité de gagnant.»

