Angers : Jimmy Cabot va s'engager avec le RC Lens

Arrivé librement au SCO d'Angers en septembre 2020, Jimmy Cabot (28 ans) va quitter le club angevin à l'issue de la saison. Comme révélé par L'Equipe ce lundi, l'ailier droit, passé par Lorient, a trouvé un accord avec le RC Lens. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le natif de Chambéry va être transféré pour une somme avoisinant les 2 millions d'euros. A noter par ailleurs que les deux clubs sont d'ores et déjà tombés d'accord depuis plusieurs jours.

Une arrivée qui pourrait permettre aux Sang et Or de pallier le probable départ de Jonathan Clauss. Performant sous le maillot lensois, le néo-international français (29 ans), qui n'a toujours pas prolongé, va entrer dans sa dernière année de contrat. Une situation contractuelle qui pourrait intéresser plus d'une formation sur la scène européenne lors du prochain mercato estival...