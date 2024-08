Manchester United va chiper un jeune prodige à Arsenal

Manchester United tient le bon bout de la corde pour un jeune talent danois. Depuis de nombreuses semaines, le club mancunien pousse pour Chidozie Obi-Martin, qui s’est distingué avec les U16 d’Arsenal la saison dernière en inscrivant 10 buts au cours d’un même match contre Liverpool. Dernièrement, les discussions se sont intensifiées entre les Red Devils et le natif de Copenhague au point qu’un accord ait été conclu avec le principal concerné selon les informations rapportées par Sky Sports.

Malgré une offre de prolongation de la part d’Arsenal et des intérêts en Allemagne, Chidozie Obi-Martin a souhaité prendre une nouvelle direction dans sa jeune carrière en rejoignant le nord de l’Angleterre. «Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tout le monde à Arsenal au cours des quatre dernières années. Les expériences et la croissance que j’ai acquises ici ont été vraiment inestimables. Un grand merci aux entraîneurs, au personnel et aux coéquipiers de Hale End. Les souvenirs créés resteront toujours gravés dans les mémoires. Merci encore une fois pour ce voyage. Je souhaite à tous un succès continu et tout le meilleur pour l’avenir», avait-il déclaré sur les réseaux sociaux.