Euro 2020, Danemark : le message de Martin Braithwaite pour Christian Eriksen

Samedi dernier lors du match entre le Danemark et la Finlande (0-1) de la première journée de l'Euro, Christian Eriksen a provoqué une sacrée frayeur. Victime d'un malaise cardiaque, il a vite été pris en charge par les secours et son pronostic vital n'est plus engagé. Épaulé par ses coéquipiers, le milieu de terrain a même demandé à son équipe de se battre pour lui. Attaquant danois, Martin Braithwaite a tenu quelques mots pour son partenaire de sélection.

«Hier soir a été l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Mes pensées vont à Christian, sa femme, ses enfants et sa famille. Je suis reconnaissant qu'il soit stable et vivant. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. J'espère te voir bientôt mon ami» a-t-il écrit sur son compte Instagram.