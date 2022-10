Le classement des onze les plus chers d'Europe

Des équipes cinq étoiles. En Europe, plusieurs écuries disposent de moyens colossaux pour recruter et bâtir des onze qui valent très chers. C'est d'ailleurs ce sujet auquel s'est précisément intéressé l'Observatoire du football du Centre International d'Etudes du Sport dans sa 395ème Lettre hebdomadaire. En effet, il a dévoilé le classement des clubs ayant les compositions de départ les plus chères du point de vue des coûts de transfert (bonus inclus). Pour cette étude, le CIES s'est intéressé aux formations évoluant dans l'une des cinq grandes ligues européennes, à savoir la Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Serie A et la Ligue 1.

La suite après cette publicité

Manchester City est en haut du classement

Et c'est Manchester City qui est en tête de ce classement avec un onze qui a coûté en moyenne 605 M€. Comme précisé juste avant, ceci est une moyenne. Mais les Skyblues ont aligné leur onze le plus cher le 22 octobre dernier face à Brighton (victoire 3-1) puisque les 11 éléments alignés ce jour-là (Ederson, Akanji, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Grealish et Haaland) avaient coûté en tout 726 M€ en indemnités de transfert. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium devancent le Paris Saint-Germain dans ce classement. Le club de la capitale aligne des équipes de départ d'une valeur moyenne de 510 M€.

Neymar, acheté 222 M€, et Kylian Mbappé, pour lequel Paris a déboursé 180 M€, représentent à eux deux 402 M€. Ce chiffre aurait pu grimper si Lionel Messi n'était pas arrivé libre en France. Quoi qu'il en soit, les pensionnaires du Parc des Princes figurent en deuxième position, eux qui ont d'ailleurs aligné leur onze le plus cher le 16 octobre lors du Classique face à l'OM (Donnarumma, Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bernat, Verratti, F.Ruiz, Vitinha, Messi, Mbappé, Neymar). Sur la pelouse, l'équipe de Christophe Galtier valait ce soir-là 610 M€. Le CIES précise en revanche que l'équipe la moins onéreuse du PSG a été alignée le 8 octobre face à Reims. Elle valait 332 M€ !

Le PSG et les autres en L1

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Manchester United (480 M€ en moyenne), dont le onze le plus cher vaut 640 M€. Il avait été mis en place contre Newcastle (16 octobre). Ensuite, viennent Liverpool (409 M€ en moyenne), Chelsea (393 M€ ), Arsenal (382 M€) et le Real Madrid (370 M€), dont le onze le plus onéreux, d'une valeur de 457 M€, a été aligné contre le Betis (3 septembre). Le FC Barcelone (334 M€), la Juventus (300 M€) et le Bayern Munich (294 M€) complètent ce top 10. Les nouveaux riches de Newcastle échouent à la 11ème place avec 257 M€ de moyenne. Avec 5 clubs dans le top 10, la Premier League est sans surprise le championnat qui dépense le plus en indemnités de transfert avec 233 M€ par tous les clubs du Royaume.

Le gouffre est immense avec la Serie A (83 M€ en en moyenne), la Liga (76 M€), la Bundesliga (72 M€) et la Ligue 1 (65 M€ en moyenne, 41 M€ en moyenne sans le PSG). Concernant la France, le PSG devance au classement l'AS Monaco (162 M€ en moyenne), le Stade Rennais (107 M€), l'OM (94 M€) et l'OGC Nice (77 M€). L'Olympique Lyonnais, qui dispose d'une moyenne de 67 M€ n'est pas dans le top 5 tricolore. Cela est également lié au fait que plusieurs joueurs formés au club sont dans l'effectif professionnel. A noter qu'Ajaccio (moyenne inférieure ou égale à 1 M€) est le club avec onze le moins cher de France. Ils ont tous la même passion, mais pas le même porte-monnaie !