OGC Nice : Francesco Farioli répond aux critiques sur son style de jeu

L’OGC Nice est une forteresse dans ce Championnat de France. Vainqueur sur la plus petite des marges à domicile contre le Toulouse FC, le Gym a enregistré sa cinquième victoire sur le score de 1-0, son 10e clean-sheet en 13 journées de Ligue 1 pour poursuivre sa série d’invincibilité depuis le début de la saison. Les Aiglons se sont mêmes adjugés un nouveau record dans l’histoire du football français, devenant la première équipe de l’histoire à ne pas être menée au score durant 13 journées consécutives. Une assise défensive mise en place par Francesco Farioli, arrivé cet été sur le banc de l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain au classement.

Interrogé au micro de Prime Video après le succès face aux Violets, l’entraîneur italien n’a pas hésité à répondre aux nombreuses critiques sur son style de jeu, jugé parfois ennuyeux : «on a le désir de s’améliorer chaque jour, mais on finit avec un public qui saute en tribunes. Si vous avez un jeu ennuyeux, vous n’avez pas ce type d’atmosphère dans le stade à la fin du match. Pour moi, ne pas concéder de but, ce n’est pas être ennuyeux, c’est avoir du cœur et de l’envie. C’est incroyable ce que les joueurs sont en train de faire.» Sur le plan sportif, la tactique Farioli semble bien porter ses fruits.