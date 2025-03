BL : l’Union Berlin met fin à la longue série de Fribourg

Fin de série pour Fribourg. Après 7 matchs consécutifs sans la moindre défaite, les hommes de Julian Schuster ont été abandonnés par la grâce. Ce dimanche, ils ont chuté à domicile face à l’Union Berlin (1-2), au terme d’un match qui les avait pourtant vu ouvrir le score par l’intermédiaire d’Holer (29e, 1-0). Une joie très furtive puisque dans le prolongement de l’action, Rani Khedira, petit frère de Sami, réduisait l’écart (30e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Fribourg 42 27 -3 12 6 9 37 40 13 Union Berlin 30 27 -15 8 6 13 25 40

Au retour des vestiaires, c’est le joueur prêté par Lille, Andrej Ilic, qui permettait aux visiteurs de prendre l’avantage et de finalement s’imposer (48e, 1-2). Au classement, Fribourg est 7e et manque l’occasion de revenir à hauteur des places qualificatives à la Ligue des Champions. L’Union Berlin tourne le dos à ses soucis et à la zone rouge, désormais à 8 points.