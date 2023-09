Mondial 2022 : Wout Weghorst vole au secours de Louis van Gaal après ses propos sur l’Argentine

En milieu de semaine, Louis van Gaal a provoqué la stupéfaction en Argentine en assurant publiquement que le sacre de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar était préméditée pour permettre à Lionel Messi de remporter le dernier trophée qu’il manquait à sa collection. Dans la foulée, la Fédération argentine de football (AFA) n’a pas tardé à rétorquer aux accusations de l’ex-sélectionneur des Pays-Bas à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Ce samedi, Wout Weghorst, sélectionné avec la sélection batave lors du dernier Mondial, a tenté de justifier les déclarations de son ex-coach. «J’ai ma propre opinion. Mais je pense que c’est merveilleux qu’il dise ce qu’il ressent. Mon opinion n’a pas beaucoup d’importance. Je suppose que le football, la FIFA et nous en tant que fans de football, nous essayons tous d’être les meilleurs dans chaque tournoi», a déclaré l’attaquant d’Hoffenheim, des propos rapportés par Tyc Sports, moins d’un an après son accrochage avec la Pulga et le fameux «Qué miras bobo?» à l’issue du match électrique entre les Pays-Bas et l’Argentine. Reste à savoir si la polémique en restera là…