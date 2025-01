Le mercato famélique de la Liga inquiète l’Espagne

Dans une semaine le mercato va fermer ses portes. Quelques gros transferts ont eu lieu un peu partout dans les grands championnats, comme celui de Khvicha Kvaratskhelia au PSG pour 70 M€, ou encore d’Omar Marmoush pour 75 M€ à Manchester City. Il y a également une multitude de mouvements plus secondaires, mais qui alimentent les différents flux de joueurs et d’argent. Car c’est bien de cela dont il est en partie question dans cet article sur le mercato de la Liga. Les clubs de première division espagnole n’ont accueilli que 9 nouveaux éléments cet hiver, dont 2 libres et 6 en prêt.

Il n’y a eu qu’un seul transfert moyennant une somme d’argent. C’est celui de Ruben Vargas en direction du Séville FC. Le montant de 2,5 M€ est donc un record pour ce mercato de janvier en Espagne, puisque c’est l’unique transfert payant. Cela place la Liga à la 34e place mondiale en matière de dépenses, juste derrière la Chinese Super League, la MLS Next Pro, soit la 3e division américaine, ou encore la Primera Division chilienne, toutes à 3,5 M€. Même la 3e division espagnole a plus dépensé avec 5,9 M€, en raison des investissements du Celta B sur Jones El-Abdellaouiy et du Barça Atétic sur Ibrahim Diarra.

Les clubs de Liga n’ont dépensé que 2,5 M€ cet hiver

Une véritable anomalie pour un championnat et sa culture, toujours très fans de cette période enivrante. La presse ibérique fait régulièrement ses gros titres sur le futur des stars de la Liga. C’est justement l’une des raisons à ce problème. Les équipes les plus puissantes du pays n’ont rien dépensé en ce mois de janvier. Le Real Madrid n’a jamais été un grand animateur de cette période de mercato, malgré une réelle volonté de se renforcer en défense notamment où Alexander-Arnold n’est finalement pas venu. Le FC Barcelone s’est quant à lui enlisé dans ses soucis d’enregistrements de Dani Olmo et de Pau Victor.

Les Catalans ont ensuite décidé de mettre l’accent sur les prolongations de ses cadres, à l’instar de Ronal Araujo, de Gavi ou encore de Pedri. De facto, la masse salariale s’alourdit et laisse moins de possibilités pour recruter. L’exigeant fair-play financier mis en place par la Ligue peut également expliquer cette situation. Le Barça l’a appris à ses dépens. Et en dépit de certaines rumeurs, l’Atlético ne s’est pas renforcé non plus. Les locomotives du championnat sont restées à quai, et les wagons n’ont pas fait l’objet de ventes significatives pour alimenter le marché.

La Liga très loin de ses concurrents européens

On compte 28 joueurs ayant quitté la Liga en janvier, la plupart sous la forme d’un prêt vers les divisions inférieures. Ces départs n’ont rapporté que 20 M€ dans leur ensemble, dont 12 M€ rien que pour la vente d’Assane Diao du Betis vers Côme. Gonzalo Montiel a lui quitté le Séville FC pour 4,5 M€ et revenir à River Plate, tandis que le Celta a reçu 3,5 M€ pour la vente de Jonathan Bamba au Chicago Fire. Tout indique que cette situation ne changera pas d’ici la fin du marché des transferts, à quelques détails près. La Liga restera très loin de ses concurrents directs, la Premier League (292 M€), la Ligue 1 (127 M€), la Serie A (90 M€) et la Bundesliga (30 M€).